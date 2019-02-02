شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تعليم بيشة على مقطع الطلاب المسلحين بـ«رشاش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في أول تعليق من وزارة التعليم على مقطع يظهر طلاب مسلحين داخل أحد المدارس، نفى المتحدث الرسمي لـ”تعليم بيشة” ناجي بن عايش السبيعي، تصوير المقطع داخل إحدى مدارس المحافظة.

وأكد السبيعي أن الواقعة لم تحدث في تعليم بيشة نهائياً، مضيفا أن حادثة أخرى وقعت يوم الخميس الماضي بعد تهجم شخصين أحدهما يحمل سلاحاً أبيض (سكين)، والآخر بحوزته سلاح ناري (مسدس) على مجمع القيرة التعليمي، ولم يحدث أي مكروه؛ فيما تولت الجهات الأمنية التحقيقات.

وأضاف أن ما تد تداوله باقتحام شخصين لمدرسة بسلاح من نوع رشاش، إحدى مدارس تعليم بيشة، غير صحيح، مشيراً إلى أن حادثة أخرى فقط وقعت يوم الخميس الماضي ولا علاقة لها بالمقطع المتداول.

واستطرد السبيعي قائلا: “عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الماضي، تهجم شخصان أحدهما يحمل سلاحاً أبيض (سكين) والآخر بحوزته سلاح ناري (مسدس) على مجمع القيرة التعليمي (بنين) التابع لمكتب التعليم في تثليث بغية الاعتداء على طلاب وقعت بينهم خصومة، وتمت السيطرة على الموقف نتيجة التصرف السريع لقائد المدرسة وأحد المشرفين التربويين الذي كان يزور المدرسة هذا اليوم وبقية الزملاء المعلمين بفضل الله ،فيما تولت الجهات الأمنية القضية بحكم الاختصاص.

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