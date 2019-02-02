زوجة شاه إيران: أمريكا والغرب دعما الخميني وأوصلاه للسلطة

دبي - بواسطة محمد فارس قالت فرح ديبا زوجة شاه إيران محمد رضا بهلوي، إن الوثائق واعترافات بعض المسؤولين الأوروبيين أثبتت أن الغرب هو من أوصل آية الله الخميني إلى السلطة في إيران.

وأضافت ديبا في حديث لإذاعة "راديو فردا" الإيرانية أن الأسرة الحاكمة حصلت على وثائق تثبت دعم الدول الغربية للخميني للوصول إلى السلطة. © radiofarda

وأضافت: "أنت ترى الآن مع الوثائق التي ظهرت، نعم الغرب كان متورطا في دعم الخميني، أتذكر أنه جاءت قوة أمريكية بقيادة جنرال يدعى هيزر وطلبت منا مغادرة إيران خلال خمسة أيام، ولم يكن لدى جلالة الملك (شاه إيران) أي علم بذلك، ثم جاء ويليام إتش سوليفان السفير الأمريكي في طهران إلى الشاه وطلب منه مغادرة إيران، لأنه أين ما سيذهب بمدن إيران ستخرج احتجاجات ضده وقال إن كل الأمور تقود للثورة، ثم هاجمت الصحف الأجنبية والبث التلفزيوني والإذاعي الأجنبي إيران".

وتابعت: "هناك أدلة ووثائق واعترافات من كبار المسؤولين الغربيين تؤكد أنهم قدموا للخميني أنواعا من الدعم في الإعلام وغيره منذ عدة سنوات مضت. رأيت السيد لورد أوين وزير الخارجية البريطاني حينها في العاصمة لندن، وقال لي لو كنا نعلم أن الملك مريض، لما وافقنا على ما حدث في إيران. حسنا، ماذا تفهم من ذلك".

وأضافت: "قلت لاحقا إنه بالفعل إذا كانت إيران متضررة من حقوق الإنسان، فكيف كان الغرب كل هذه السنوات صامتا، كانوا سيقولون شيئا لكنهم لم يقولوا كلمة واحدة عن الأشياء التي حدثت في إيران في السنوات الماضية لماذا الآن يتحدثون عن حقوق الإنسان؟".

المصدر:"radiofarda.com"