شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد لـ "البابا فرانسيس": "أهلا وسهلا بك في عام التسامح بالإمارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات، مؤكدا أنها زيارة تاريخية للتعبير عن قيم التسامح والتفاهم والحوار.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "نرحب بزيارة البابا فرانسيس لدولة الامارات.. زيارة تاريخية هدفها تعميق قيم التسامح والتفاهم والحوار الديني.. تجمعنا الإخوة الانسانية.. وتجمعنا الوصايا السماوية المشتركة.. وتجمعنا نوايانا من أجل مستقبل أفضل البشرية.. أهلا وسهلا بك في عام التسامح على أرض الإمارات".





وتستعد الإمارات لزيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية، من الفترة 2 إلى 5 فبراير الجارى، بالتزامن مع زيارة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للإمارات.