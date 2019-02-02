"مقتل الربان"... تونس تستدعي سفير الجزائر

وقالت وكالة الأنباء التونسية (تاب) إن وزارة الشؤون الخارجية استدعت عبد القادر الحجاز إلى مقرها، لتوضيح ظروف مقتل الربان التونسية على يد الدرك الجزائري.

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وعبر السفير الجزائري عن أسفه للحادثة وقدم تعازيه بمقتل الربان، ووعد بالتواصل مع السلطات الجزائرية لمعرفة الظروف المحيطة بالحادثة.

وكلفت الحكومة التونسية سفيرها في الجزائر بمتابعة القضية مع السلطات الجزائرية، كما أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح للوكالة أن تونس ستواصل اتصالاتها بالجزائر لمعرفة تفاصيل ما جرى والتأكد من عدم تكرار هذه الحادثة مجددا.

وأكد المتحدث أن "وزارة الخارجية التونسية ستواصل اتصالاتها مع السلطات الجزائرية لمعرفة حقيقة ما حدث وضمان عدم تكرر مثل هذه الحوادث الأليمة".

وكان ربان مركب الصيد البحري التونسي، ماهر بالمنجي البريكي، قد تعرض صباح يوم الخميس، إلى طلق ناري من قبل أعوان الدرك الجزائري داخل المياه الاقليمية التونسية بعرض سواحل طبرقة أدت إلى وفاته.