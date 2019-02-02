الائتلاف الحاكم في الجزائر يرشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن ائتلاف ما يسمى بالتحالف الرئاسي في الجزائر، اليوم السبت، ترشيح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة.



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وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، أجمعت جميع أعضاء ما يسمى "التحالف الرئاسي" إعلان الرئيس بو تفليقة مرشحا لولاية خامسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر من صوت على ترشيح بوتفليقة من أعضاء الائتلاف، حزب الحركة الشعبية، الذي يقوده وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس.

كان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، أحمد أويحيى، أكد اليوم السبت، أن ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة، يوم 18 أبريل/نيسان المقبل يعتبر"أفضل خيار" بالنسبة للقطب السياسي الذي ينتمي إليه حزبه.

وأضاف أويحيى خلال ندوة صحفية في أعقاب اختتام أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي: "قطبنا اختار السير مع الرئيس بوتفليقة، ونناشده للتقدم للترشح لعهدة جديدة"، لافتا إلى أن المعارضة "من حقها أن تقول ما تشاء". وذلك بحسب صحيفة "الخبر".

ومن شأن ترشح الرئيس بوتفليقة أن يعيد ترتيب أوراق الانتخابات الرئاسية، فهناك الكثير من المترشحين أو الراغبين في الترشح قد ربطوا مصيرهم بترشح الرئيس، وفي هذا الصدد، لا يستبعد أن تشهد الساحة السياسية انسحابات من السباق، فيما يبقى مرشحون آخرون متمسكون بـ"المنافسة".