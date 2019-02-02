الجيش الجزائري: 12 مسلحا يستسلمون خلال شهر

الجزائر — سبوتنيك. وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أن "12 مسلحا قاموا بتسليم أنفسهم للجيش، 10 منهم في مناطق الجنوب والصحراء المتاخمة لمناطق شمالي مالي والنيجر، حيث تتمركز المجموعات الإرهابية والمسلحة، كـ "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وأنصار الإسلام ومجموعات تابعة لحركات الأزواد.

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وتكشف حصيلة للجيش أن الوحدات العسكرية تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين في منطقة باتنة وجيجل شرقي الجزائر، واعتقلت ثالثا في منطقة سكيكدة شرقي الجزائر.

واعتقلت وحدات الأمن والجيش عشرة عناصر كانوا ينشطون ضمن شبكات تتولى عمليات تنظيم دعم وتمويل الجماعات الإرهابية بالمؤونة والأدوية والمعلومات.

واسترجع الجيش الجزائري خلال الأسابيع القليلة الماضية كميات كبيرة من الأسلحة كانت مخزنة في مخابئ في الصحراء خصوصا، ضمنها ثمانية صواريخ غراد ومدافع مضادة للدبابات و94 قذيفة و30 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و31 قنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

وبشكل يومي ينشر الجيش الجزائري بيانات عن عمليات استسلام لإرهابيين وكشف مخابئ أسلحة ،أغلبها في الصحراء الجزائرية.