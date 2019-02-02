الأزهر يعلن عقد قمة مرتقبة السبت بين الطيب وبابا الفاتيكان

القاهرة / الخليج 365

أعلنت مشيخة الأزهر، السبت، عن قمة مرتقبة بين شيخها أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس، خلال الساعات المقبلة في أبو ظبي، في خامس لقاء بينهما خلال نحو 3 سنوات.

واستعرض بيان للأزهر عودة العلاقات من القطيعة للزيارات المتبادلة، مشيرا أن الإمام الطيب بادر في مارس/آذار 2013 بتهنئة البابا بتقلد رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، ردا على تأكيد الأخير على أهمية الحوار مع الإسلام.

وأضاف: "نجحت تلك المبادرات المتبادلة في إنهاء فترة من الجمود والتوتر في علاقة الأزهر والفاتيكان، ليتم الإعلان رسميا في 24 من نوفمبر (تشرين ثان) 2014 عن استئنافَ الحوار بين الجانبين، وإعادة تفعيل لجنة الحوار المشترَك، والبناء على القَواسِم المشترَكة التي تنطلق منها الديانتان الإسلامية والمسيحية".

وعقد اللقاء الأول بين الطيب وفرنسيس في الفاتيكان، في 23 مايو (آيار) 2016، وعقد اللقاء الثاني بالقاهرة في أبريل/ نيسان 2017.

وتكرر لقاء الطيب وفرنسيس للمرة الثالثة في 7 نوفمبر 2017، لكن هذه المرة في مقر البابا بالفاتيكان، وتكرر في 16 أكتوبر/ تشرين أول 2018 بالفاتيكان أيضا.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر بخصوص اللقاء المرتقب وبرنامجه.

وركزت اللقاءات السابقة على القيم الإنسانية التي تحملها تعاليم الأديان، ورفضها للعنف والكراهية، وأهمية ترسيخ قيم التعايش المشترك وثقافة حوار الحضارات والمذاهب والأديان، وفق البيان ذاته.

