كشف حقيقة دخول طالبين يحملان رشاشات لمدرسة في #بيشة

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى المتحدث الرسمي لـ”تعليم بيشة” ناجي بن عايش السبيعي، أن المقطع المتداول لشخصين يحملان أسلحة من نوع رشاش، قد وقع داخل إحدى مدارس بيشة؛ مؤكداً أن الواقعة لم تحدث في تعليم بيشة نهائياً.

وبيّن أن حادثة أخرى وقعت يوم الخميس الماضي بعد تهجم شخصين أحدهما يحمل سلاحاً أبيض (سكين)، والآخر بحوزته سلاح ناري (مسدس) على مجمع القيرة التعليمي، ولم يحدث أي مكروه؛ فيما تولت الجهات الأمنية التحقيقات.

وقال السبيعي: غير صحيح اقتحام شخصين لمدرسة بسلاح من نوع رشاش، إحدى مدارس تعليم بيشة، والذي أظهره أحد المقاطع المتداولة؛ مشيراً إلى أن حادثة أخرى فقط وقعت يوم الخميس الماضي ولا علاقة لها بالمقطع المتداول.

وتابع: عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الماضي، تهجم شخصان أحدهما يحمل سلاحاً أبيض (سكين) والآخر بحوزته سلاح ناري (مسدس) على مجمع القيرة التعليمي (بنين) التابع لمكتب التعليم في تثليث بغية الاعتداء على طلاب وقعت بينهم خصومة.

وأكمل: بفضل الله ثم نتيجة التصرف السريع لقائد المدرسة وأحد المشرفين التربويين الذي كان يزور المدرسة هذا اليوم وبقية الزملاء المعلمين؛ لم يحدث مكروه، وقد تولت الجهات الأمنية القضية وفق المعمول به نظاماً.