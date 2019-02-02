المدفعية_التركية تقصف مناطق شمال #سوريا

صحيفة الخليج الالكترونية قصفت مدفعية الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة، السبت، مناطق الشهباء بريف عفرين. يذكر أن تلك المناطق تقع تحت سيطرة جيش النظام السوري والروس ووحدات حماية الشعب الكردية.وفقا لـ”العربية”.

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