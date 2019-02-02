شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من المرور إلى منسوبيه.. لصالح أصحاب المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قالت مصادر إن الإدارة العامة للمرور طلبت من منسوبيها الميدانين تحري الدقة عند تحرير المخالفات على المركبات وتفسير الشك لصالح المُخالف.
وأوضحت المصادر أن إدارة المرور رصدت قيام بعض منسوبيها بالتوسع في تحرير المخالفات بصورة مُخالفة تحت بنود قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها.
وكذلك إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها لتغيير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية. وفقاً لـ”عكاظ”.
وأضافت أن المرور طالب منسوبيه بالتريث في تسجيل بعض المخالفات وبينها مخالفة تركيب سلة خلفية لبعض المركبات العائلية؛ لحين انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من إدارة المرور والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في النظر بتلك المخالفات.
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