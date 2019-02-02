شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإجراء النظامي في حال رفض المستأجر الدفع؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة العدل أن الإجراء النظامي الذي يجب أن يتبع في حال رفض المستأجر دفع قيمة الإيجار لصاحب العقار؛ هو التقدم بدعوى إخلاء عقار ودعوى مالية بأجرة عقار، يتم التقديم لها عبر رابط إلكتروني بموقع الوزارة الرسمي، والتوجه بها إلى المحكمة العامة.
جاء ذلك ردا على استفسار أحد العملاء إلى الحساب الرسمي لوزارة العدل عن الإجراء القانوني المتبع في حال رفض المستأجر دفع الإيجار.
وجاء رد “العدل” كالآتي :”بإمكانك التقدم بدعوى إخلاء عقار ودعوى مالية بأجرة عقار من خلال (الرابط التالي)، والتوجه بها إلى المحكمة العامة”.
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