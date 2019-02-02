صحف سعودية: واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ مع روسيا

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الصحف أفادت بأن رئيسة الفريق الأممي أنيس كالامار، الذي يحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كشفت أنها لم تحصل على كامل المعلومات التي طلبتها من السلطات التركية

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا، كما سلطت الصحف الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية وموسكو تدين"، كشفت صحيفة "الوطن" عن تعليق واشنطن التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة، وبدء انسحابها منها بحجة انتهاك المعاهدة من قبل روسيا التي هددت بدورها بسباق تسلح جديد. وتقول واشنطن إن نظام الصواريخ متوسطة المدى الروسية ينتهك المعاهدة.

صحيفة "الشرق الأوسط" تناولت الانسحاب تحت عنوان "أمريكا تمهل روسيا 6 أشهر"، وذكرت أن الولايات المتحدة علقت اعتباراً من اليوم التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي وقعتها مع روسيا عام 1987. وأمهلت واشنطن موسكو 6 أشهر لإنقاذ المعاهدة بتدمير منظومة صواريخ "كروز" طورتها مؤخراً. وقال

صحيفة "الشرق الأوسط" تناولت الانسحاب تحت عنوان "أمريكا تمهل روسيا 6 أشهر"، وذكرت أن الولايات المتحدة علقت اعتباراً من اليوم التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي وقعتها مع روسيا عام 1987. وأمهلت واشنطن موسكو 6 أشهر لإنقاذ المعاهدة بتدمير منظومة صواريخ "كروز" طورتها مؤخراً.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي صباح أمس، إن "انتهاكات روسيا تضع الملايين من الأوروبيين والأمريكيين في خطر أكبر، ومن واجبنا أن نستجيب بشكل مناسب". وأعلن الرئيس دونالد ترمب، في بيان، أنه "غداً (اليوم) ستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بموجب معاهدة (أي إن إف)، وستبدأ عملية الانسحاب منها، التي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الالتزام من خلال تدمير كل صواريخها وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها". تناولت الصحف أيضا الشأن اليمني، فتحت عنوان "تواصل الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور" ، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الاشتباكات العنيفة تواصلت بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور في مديرية كُشر بمحافظة حجة. وكشفت مصادر قبلية عن احتجاز ميليشيات الحوثي عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في صنعاء، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة، بعد رفضهم التقاء مهدي المشاط، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.



وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ سريان الهدنة بالحديدة في 18 ديسمبر الماضي، بلغت نحو 17 انتهاكًا في اليوم الواحد، وذلك وفق الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، مبينا أن الميليشيات ارتكبت 760 انتهاكًا منذ ذلك التاريخ حتى أمس. إلى ذلك، كشفت مصادر أن لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث بقيادات ميليشيات الحوثي في صنعاء لم تخرج بجديد، فيما طالبت حكومات اليمن والسعودية والإمارات مجلس الأمن بتعزيز الضغط على الحوثيين لأجل ترسيخ الهدنة.

وحول قضية جمال خاشقجي أفادت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "المحققة الأممية: تركيا غير متعاونة في قضية خاشقجي.. أشعر بخيبة أمل"، بأن رئيسة الفريق الأممي أنيس كالامار، الذي يحقق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كشفت أنها لم تحصل على كامل المعلومات التي طلبتها من السلطات التركية. وقالت إنها تشعر بخيبة أمل؛ لعدم قدرتها على الحصول على تلك المعلومات التي طلبتها. وأضافت كالامار خلال زيارتها لتركيا في مهمة تحقيق تمتد لأسبوع أنها ما زالت تأمل في أن تتمكن السلطات التركية من الوفاء بالتزاماتها وتسليمها بعض المعلومات المتعلقة بتحقيق الشرطة. وأشارت المحققة الأممية إلى أنها ستنشر تقريرها حيال مقتل خاشقجي في أواخر مايو القادم على الأرجح، بعد أن أجرت محادثات في أنقرة وإسطنبول مع وزراء ومسؤولين في المخابرات التركية، ورئيس مكتب الادعاء في إسطنبول. وبالانتقال إلى الشأن السوري، وتحت عنوان "توقع عملية روسية ـ تركية ضد النصرة" في إدلب"، كشفت "الشرق الأوسط"، أن وفدا عسكريا أمنيا تركيا يجري محادثات في موسكو لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا وسط توقعات بعملية عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان تنفيذها ضد "النصرة".

وأبلغت مصادر روسية مطلعة "الشرق الأوسط"، أن موسكو تعمل مع الجانب التركي على تهيئة أجواء لإطلاق عملية عسكرية مشتركة في إدلب التي تسيطر عليها بشكل كامل تقريباً "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).

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