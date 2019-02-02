دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد خطط Nintendo لإطلاق Switch بحجم أصغر وسعر أقل ظهر على التقنية بلا حدود.

حققت شركة Nintendo نجاح كبير مع منصة ألعاب Switch منذ إطلاقها الأول حتى الآن، وفي تقرير جديد أشير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق إصدار جديد من وحدة ألعاب Switch يأتي بتصميم مميز بحجم أصغر مع مستوى تسعير أقل.

في الوقت الذي يترقب فيه الكثير من المستخدمين بدء تخفيض سعر وحدة ألعاب Switch في وقت ما خلال عام 2019، كشف تقرير جديد خطط أخرى لشركة Nintendo، التي تبحث تطوير وحدة الألعاب إلى تصميم أصغر يقدم تجربة سلسة في التنقل بها، على أن يكون هذا الإصدار بمستوى تسعير أقل.

وتقدم Nintendo وحدة ألعاب Switch في الوقت الحالي بسعر 300 دولار، حيث سجلت Nintendo مبيعات تصل إلى 32 مليون وحدة من Switch، ولقد أوضحت الشركة أنها لا تخطط لخفض سعر الإصدار الحالي قريباً خلال تصريحات رسمية مؤخراً، لذا قد يكون إصدار جديد من الشركة إختيار جيد لبعض المستخدمين.

إلا أن تقرير Nikkei أكد أن الإصدار القادم من وحدة الألعاب قد يأتي إلى المستخدمين مع مميزات أقل عن الإصدار الأصلي، حيث من المتوقع أن تتجه إلى تصميم مختلف لقاعدة الإصدار الأصغر من Switch وفقاً لتوقعات Ars Technica والتي تتوفر بشكل منفصل بسعر 90 دولار.

كما تشير التوقعات إلى تغيير Nintendo مواصفات الشاشة لتكون أصغر وبجودة عرض أقل في الإصدار الأصغر، أيضاً من المتوقع أن تتحول الشركة إلى دمج أزرار التحكم لتكون جزء ثابت من وحدة Switch.

جدير بالذكر أن Nintendo تحتاج إلى هذا الإصدار الجديد من وحدة ألعاب Switch لتفادي تباطؤ المبيعات ولزيادة المبيعات السنوية من وحدة الألعاب التي سجلت مبيعات 17 مليون وحدة في الربع الأول إلى أقل من توقعات الشركة بمبيعات تصل إلى 20 مليون وحدة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد خطط Nintendo لإطلاق Switch بحجم أصغر وسعر أقل ظهر على التقنية بلا حدود.