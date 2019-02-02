هذا الموضوع هواوي تكشف عن هاتفها القابل للطي في 24 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.
تعقد هواوي مؤتمرها القادم في 24 من فبراير لتشترك في سباق التنافس بين عمالقة تصنيع الهاتف في إطلاق هاتفها القابل للطي من الهواتف الذكية.
تعد الهواتف الذكية القابلة للطي أحد الملامح الرئيسية لإصدارات هذا العام من الهواتف الذكية، حيث تنطلق أول إصدارات عمالقة تصنيع الهاتف خلال الشهر المقبل، مع إعلان سامسونج رسمياً عن هاتفها القابل للطي في 20 من فبراير.
واليوم أكدت شركة هواوي من خلال إعلان تشويقي جديد على عقد مؤتمر في 24 من فبراير للكشف عن إصدارها المرتقب من الهواتف القابلة للطي، حيث يعقد المؤتمر خلال فعاليات برشلونة القادمة.
ولقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي Richard Yu في تصريحاته الأخيرة على حضور الشركة في فعاليات مؤتمر MWC للعام 2019 في وقت سابق، كما أشار إلى خطط الشركة للكشف عن إصداراها الأول من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، والذي يأتي أيضاً بتصميم قابل للطي.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشونة يزدحم هذا العام بإعلانات الهواتف القابلة للطي، فبعد أن تنتهي سامسونج من إطلاق هاتفها القابل للطي في 20 من فبراير مع هواتف Galaxy S10، يأتي مؤتمر هواوي في 24 ومن ثم من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف RAZR، أيضاً من المتوقع أن يبدأ تسعير هذه الإصدارات من 1500 دولار.
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هذا الموضوع هواوي تكشف عن هاتفها القابل للطي في 24 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.
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