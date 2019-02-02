شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس الوزراء العراقى يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى 1300 قطعة أثرية نادرة استعادتها السلطات الأردنية.



اثار عراقية 3

وأعرب رئيس الوزراء العراقى عن شكره لرئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الآثار المهربة وإعادتها إلى العراق.

وأكد عبد المهدى، على أن هذه الآثار النادرة وإن كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية وإعادتها ربح للعراق والأردن .





آثار عراقية 2

وتم توقيع محضر تسليم القطع الأثرية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة .