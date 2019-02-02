شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى وولى عهده يزوران العلا ويؤكدان: عاصمة التاريخ والآثار "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، محافظة العلا السعودية، وأبديا إعجابهما الشديد بآثار المنطقة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، عن سعادته لزيارة محافظة العلا بالسعودية، وآثارها التاريخية، فقال :"حضارات تعاقبت هنا .. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده".



حاكم دبى

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش زيارته لمحافظة العلا :"في عاصمة الجبال .. وعاصمة التاريخ والآثار .. في العلا .. حضارات تعاقبت هنا.. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولى عهده على أرض المملكة الحبيبة".

فيما أكد ولى عهد دبى، أن مدائن صالح، بمحافظة العلا السعودية، مكان ساحر، قائلا :"حضارة ما بقي منها سوى مواقع أثرية تصيب من يأتي لاستكشافها بالذهول لروعتها".



الشيخ محمد بن راشد ونجله حمدان

وقال حمدان بن محمد :"مدائن صالح مكان ساحر بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى... هي شاهد على حضارة اندثرت وغيّبها التاريخ... حضارة ما بقي منها سوى مواقع أثرية تصيب من يأتي لاستكشافها بالذهول لروعتها".