شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفل بـ11 عاما على نجاحات حمدان بن راشد وليا لعهد دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، بذكرى تولى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لولاية عهد مدينة دبى، للسنة الحادية عشر، حيث تولى المنصب فى فبراير عام 2008 بعد المرسوم الذى أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبى.

تحت عنوان "قيادة واثقة تنبض بحب الوطن"، احتفلت وسائل الإعلام الإماراتية بولى عهد مدينة دبى، الملقب بـ"شيخ الشباب" لتقاربه الكبير بين أفكارهم وتواصله المعتاد معهم فى المناسبات والمحافل المحلية لتطوير دولة الإمارات.



حمدان بن محمد بن راشد

وأثنت الصحف الإماراتية، على دور شيخ الشباب حمدان بن محمد بن راشد، فى القيام بدوره لخدمة الوطن، وأبرزت قيادته الحكيمة خلال السنوات الأخيرة، فى الكثير من المواقف، بالإضافة الى مواكبته للتطور وسعيه الدءوب لمواكبه رحلة والده "حاكم دبى" فى التطوير الدائم.

كما أبرزت الصحف رؤية "ولى عهد دبى" لتطوير المدينة مستقبلاً، كونه أحد أفراد مركز صنع القرار، فهو حفيد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، مؤسس نهضة دبي، وابن الشيخ محمد بن راشد، حاكم مدينة دبى، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.



ولى عهد مدينة دبى

ويشارك ولى عهد دبى، اليوم، فى كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل، تحت مسمى "ملتقى الفرسان"، المقام حالياً فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، بصحبه والده الشيخ محمد بن راشد.