شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة شرق أفريقيا تراجع طلب الصومال فى الانضمام إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدول الست الأعضاء بمجموعة شرق أفريقيا أنها تقوم بمراجعة طلب الصومال في الانضمام لهذه المجموعة التجارية، وذلك خلال القمة السنوية للمجموعة التي عقدت في مدينة "أروشا" بشمال تنزانيا.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم السبت أن الصومال طلبت الانضمام إلى المجموعة في عام 2013، فيما أصرت المجموعة منذ ذلك الحين على إرسال فريق للتحقق من مدى استعداد الصومال للانضمام إليها، حيث تتخوف دول المجموعة من حالة الاضطراب الأمني التي تعيشها الصومال.

وأضافت الإذاعة أن الحكومة الصومال ترى أن الانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا سيلعب دورًا رئيسيًا في الدفع بالاقتصاد القومي من خلال تنشيط الحركة التجارية مع الدول المجاورة، مشيرة إلى أن حالة الهدوء التي شهدتها بعض المناطق في البلاد ساهمت في زيادة صادرتها من الثروة السمكية والحيوانية.

يذكر أنه تم اعتماد الصومال كعضو في منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" في يوليو من العام الماضي.

مجموعة شرق أفريقيا هي منظمة دولية تضم 6 دول من شرق إفريقيا هي بوروندي، كينيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا وجنوب السودان، وتأسست عام 1967 وحلت في 1977 ثم أعيد تأسيسها في يوليو 2000.

