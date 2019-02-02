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شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى: أؤيد بيان "بعثة التواجد الدولى" تجاه قرار اسرائيل بعدم تجديد مهمتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردنى، تأييده للبيان الذى أصدرته كل من النرويج، السويد، تركيا، سويسرا، و إيطاليا، إزاء قرار إزاء قرار إسرائيل عدم تجديد مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت.
وقال الصفدى، "نؤيد بشكل قاطع البيان الذي أصدرته النرويج السويد تركيا سويسرا إيطاليا إزاء قرار إسرائيل عدم تجديد مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت الخليل (الدول التى تتكون منها البعثة)، قرار أحادي آخر ذو أبعاد خطرة سيؤدي إلى تعميق التوتر".
أيمن الصفدى
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