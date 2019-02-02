تعرَّف على توقعات «الكتلة القطبية الباردة».. والمناطق المتأثرة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال خبير الطقس والأرصاد، حسن كراني، إنه من المتوقع أن يكون هناك تعمق نسبي لكتلة قطبية باردة على شمال المملكة، مما قد يؤدي إلى تراجع الكتلة الدافئة جنوباً مع فرصة تكوُّن الضباب والصقيع خلال ساعات الليل والصباح الأولى على الشمال، بمشيئة الله.
وأضاف كراني، في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “سماء اليوم غائمة إلى غائمة جزئياً على الشمال، الغربية، الوسطى، الشرقية، مع فرصة خلايا ممطرة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة”.
من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (عسير، نجران، جازان، الباحة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية).
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