شكرا لقرائتكم خبر عن 357 ألف طلب تنفيذ بالمحاكم لاسترداد 97.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
استقبلت المحاكم بالمملكة 357 ألف طلب تنفيذ، بقيمة إجمالية بلغت نحو 97.6 مليار ريال، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري.
وقالت مصادر – وفقا لـ”الاقتصادية” – أن الأوراق التجارية “سندات الأمر” استحوذت على نحو 65.3% من إجمالي طلبات التنفيذ.
ولفتت إلى أن محاكم منطقة الرياض تصدرت من حيث قيمة الطلبات بنحو 55% بقيمة بلغت 53.6 مليار ريال لـ 97 ألف طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بقيمة 20.8 مليار ريال لتنفيذ أكثر من 101 ألف طلب.
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