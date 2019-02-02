تمجيد صدام ليس جريمة.. القضاء العراقي يلجأ للبرلمان

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نفى مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم السبت، إصدار قرار بمعاقبة من يمجد الرئيس الأسبق صدام حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز، «إن الأنباء التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا يجرم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك، عارية تماما عن الصحة»، مضيفًا أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب فقط باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا.
وأشار إلى أنه لا يوجد قانون حتى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن عددا من وسائل الإعلام، نقلت خبرا مفاده أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بالسجن من 5 الى 15 سنة لكل من يمجد الرئيس الراحل صدام حسين على موقع "فيسبوك". ورغم رحيل صدام حسين منذ 12 عامًا، إلا أنه لا زال مثار جدل، وأصبح
وأشار إلى أنه لا يوجد قانون حتى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن عددا من وسائل الإعلام، نقلت خبرا مفاده أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بالسجن من 5 الى 15 سنة لكل من يمجد الرئيس الراحل صدام حسين على موقع "فيسبوك".
ورغم رحيل صدام حسين منذ 12 عامًا، إلا أنه لا زال مثار جدل، وأصبح رفع صور له رغم وفاته جريمة ضد القانون، مع اقتراب ذكرى إعدامه في الـ30 من ديسمبر الجاري ظهر صدام محمولا على الأعناق، حيث أقامت مجموعة من طلاب جامعة الأنبار في العراق حفلًا لتخليد ذكراه.
وتداول النشطاء مقطع فيديو وثَق الاحتفالية التي شهدت إذاعة أغاني عراقية وطنية كانت تبث سابقًا، بالإضافة إلى رفع صورة مرسومة للراحل صدام باللونين الأبيض والأسود وفق طريقة حديثة للرسم، حيث لا تظهر الصورة إلا بعد معاملتها بمادة معينة. (التفاصيل)
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