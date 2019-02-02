شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتجول بأحد مولات أبو ظبى قبل زيارة بابا الفاتيكان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجول الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى أحد المولات التجارية فى مدينة أبو ظبى، وتفاعل خلال جولته مع المواطنين والأطفال، وأصحاب المحلات التجارية داخل المول، الذين التقطوا معه الصور التذكارية.

ونشرت أحدى الصفحات المهتمة بأخبار الإمارات، مجموعة من الفيديوهات لجولة ولى عهد أبوظبى داخل المول، وتأتى هذه الجولة قبل الموعد المقرر لاستقبال ولى عهد أبوظبي، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يوم 3 فبراير، خلال زيارته لدولة الإمارات، وهى الزيارة التى ستجمعه مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد الدعوة التى وجهها له فى لقاء حوار الأديان تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، والذى يستمر لثلاثة أيام ويشارك فيه كبار القيادات الدينية والشخصيات الفكرية من مختلف دول العالم.