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وأضاف البيان: "تم التوافق على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه".
وتابع البيان المشترك: "صدور قرار مجلس الوزراء الأردني بالموافقة على إحداثيات موقع المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة، من الجانب الأردني"، موضحا قامت الحكومة الأردنية بتخصيص مساحة ألفي دونم لغايات إنشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة، قابلة للتوسع حتى عشرة آلاف دونم، ويجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقي".
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التقى نظيره الأردني عمر الرزاز، عند خط الحدود العراقية الأردنية المشتركة. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ظهر اليوم السبت، عند خط الحدود العراقية الأردنية المشتركة، مع رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية عمر الرزاز، برفقة وفدين رفيعي المستوى".
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن والعراق يصدران بيانا مشتركا بعد لقاء رئيسي الحكومة على الحدود (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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