المغرب يعلن وفاة 9 أشخاص إثر الإصابة بانفلونزا الخنازير

نواكشوط — سبوتنيك. وقال الدكالي في تصريحات للتلفزيون الحكومي، اليوم السبت، إن "عدد الوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير في المغرب وصل إلى 9 حالات حتى الآن".وأضاف الدكالي أن "الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنوات الماضية".
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، وجود 3 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير، في مدينة طنجة أقصى شمال المغرب.
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