رئيس الحكومة الجزائرية: بوتفليقة سيترشح لانتخابات الرئاسة بنسبة 99 %

وأضاف أويحيى خلال ندوة صحفية في أعقاب اختتام أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي: "قطبنا اختار السير مع الرئيس بوتفليقة، ونناشده للتقدم للترشح لعهدة جديدة"، لافتا إلى أن المعارضة "من حقها أن تقول ما تشاء". وذلك بحسب صحيفة "الخبر".

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وأضاف أويحيى في رده على سؤال حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية وخطاب المعارضة بشأن حالته الصحية، بأن "مشكل المعارضة مع الرئيس بوتفليقة "ليس وليد اليوم (…) لكن الشعب نصره في كل مرة"، في إشارة منه إلى المواعيد الرئاسية السابقة.وأوضح في هذا المجال، أنه في حالة الترشح لانتخابات أبريل/نيسان المقبل، فإن بوتفليقة "لن يقوم شخصيا بتنشيط حملته الانتخابية"، مذكرا بأن الشعب الجزائري "يعرفه وقد اختاره سنة 2014 بالرغم من حالته الصحية".ويتوقع أحمد أويحيى أن يقوم بوتفليقة بإعلان ترشحه من خلال توجيه رسالة إلى الشعب الجزائري.

وعن مخاوف المعارضة من تزوير الانتخابات، رد أويحيى قائلا إن "استحقاقات 2019، ستتميز بالنزاهة والشفافية، نحن نضمن لكم من الآن سير الموعد الانتخابي وفق النزاهة المنشودة وأكثر".

وبخصوص ترشح ضابط سامي متقاعد للرئاسيات المقبلة، قال أويحيى "ليس هناك مشكل، فنحن مساندون للرئيس بوتفليقة، وفي الأخير هناك مجلس دستوري يفصل في الأمر".