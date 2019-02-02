وبحسب الموقع الرسمي للحشد فإن "القوة الصاروخية للحشد الشعبي وبعد ورود معلومات استخبارية استهدفت تجمعا لعناصر بتنظيم داعش الإرهابي في منطقة باغوز السورية". وأضاف الموقع أن "عناصر داعش كانوا ينوون الهجوم على القاطعات الأمنية على الحدود". وبحسب ما أعلن الحشد، فإن القصف "أوقع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم بحسب المعلومات الاستخباراتية الواردة".

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يقصف تجمعات لـ"داعش" داخل سوريا وإحباط محاولة تسلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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