انت الان تتابع 60% زيادة.. مفاجأة إثيوبية جديدة بشأن سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تطورات جديدة كشفها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن بناء "سد النهضة"، وفجر مفاجأة أمس الجمعة، وأعلن عن زيادة تكلفة بناء السد بنسبة 60% للتأخر في تنفيذ المشروع، وقال، إن القادة يجب أن يكونوا دائما حذرين من قراراتهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون"، وفقا لـ"وكالة الأنباء الإثيوبية". وكان مدير المشروع قد صرح، في ديسمبر الماضي، بأن السد يحتاج إلى 4 أعوام إضافية للانتهاء من تنفيذه. وفي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة تنحية شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، من المشروع، البالغ تكلفته 4 مليارات دولار، على نهر النيل بسبب التأخيرات في استكماله.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، سلشي بيكيلي، إن "بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020، كما أبلغ بيكيلي، البرلمان، بأن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين إثنين، لافتا إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022، بحسب
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، سلشي بيكيلي، إن "بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020، كما أبلغ بيكيلي، البرلمان، بأن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين إثنين، لافتا إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022، بحسب "سبوتنيك".
وسيكون السد، الذي يولد 6.45 ميجاوات، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.
وتخشى مصر، أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، فيما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.
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