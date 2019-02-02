صحف الإمارات: حبل الاتهام يقترب من عنق حمد بن جاسم

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الصحف كشفت عن تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية تهديدها أمس.. معلنة انسحابها رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة مع روسيا وأمهلتها 6 أشهر لتدمير صواريخها

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام والتي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تطورات الأوضاع في فلسطين تصدرت عناوين الصحف، فتحت عنوان "رصاص الاحتلال يستهدف صدور أطفال فلسطين"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن 32 فلسطينياً أصيبوا برصاص وغاز الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الـ45 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة. وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن من بين المصابين مسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه شرق رفح.

وتعمدت قوات الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية في المناطق العلوية من الجسد، حيث أصيب طفل وفتاة في الصدر بالرصاص الحي ووصفت جراحهما بالخطرة. وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مسعفين أعلنوا عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، وكان بين المصابين صحفي أصيب بالرصاص

وتعمدت قوات الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية في المناطق العلوية من الجسد، حيث أصيب طفل وفتاة في الصدر بالرصاص الحي ووصفت جراحهما بالخطرة.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مسعفين أعلنوا عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، وكان بين المصابين صحفي أصيب بالرصاص الحي جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات أمس، تحت شعار "أسرانا ليسوا وحدهم".

وتحت عنوان "العراق يعزز قواته على الحدود خشية تسللات داعشية"، أفادت صحيفة "البيان" بأن الجيش العراقي من عزز وجوده على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة، خشية تسلل مسلحين من تنظيم داعش المتشدد إلى أراضيه، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة بينما اعترفت أستراليا ضمنياً بمقتل مدنيين بغارة لها كانت قبل عامين في الموصل. وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن بغداد تخشى من محاولة المتطرفين المتبقين في سوريا التسلل عبر الحدود التي يبلغ طولها 370 ميلاً، وتقع في مناطق صحراوية غير مأهولة. وتحت عنوان "الإمارات: استوكهولم.. فرصة ذهبية لمعالجة الأزمة اليمنية"، أوضحت "الخليج" أن الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قال إن المناقشات مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تناولت آفاق السلام في اليمن، كانت مهمة للغاية، مشيداً بالدور القيادي الذي يضطلع به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى اليمن للتوسط في اتفاقية استوكهولم، والعمل في ظل الظروف الحرجة بسبب الانتهاكات الحوثية المستمرة.

"البيان" نقلت عن قرقاش تأكيده أن الفرصة لا تزال مواتية لمعالجة الأزمة اليمنية، وحضّ قرقاش الأمم المتحدة على اتخاذ تحرك عاجل لوقف انتهاكات الحوثي. وتحت عنوان "حبل الاتهام يقترب من عنق حمد بن جاسم في قضية "باركليز"، كشفت "الاتحاد" أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وعددٌا من كبار أعوانه أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الوقوف في قفص الاتهام أمام القضاء البريطاني، بعدما شدد القاضي المسؤول عن محاكمة 4 من قيادات القطاع المصرفي سابقاً في المملكة المتحدة بشأن صفقة مشبوهة مع جهاتٍ قطرية، على أن إدانة هذه القيادات ستؤكد تورط أركان النظام القطري بلا شك فيما حدث من جرائم احتيال وتلاعب على خلفية الصفقة. وفي تصريحات شديدة اللهجة بدت موجهةً لـ"نظام الحمدين"، حذر القاضي روبرت جاي من عواقب القضية التي كشف النقاب خلال جلسات الاستماع المتواصلة فيها، عن حصول حمد بن جاسم على عمولات تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، في إطار الصفقة التي أُبرمت قبل أكثر من 10 سنوات، بهدف إنقاذ مصرف "باركليز" العريق من الانهيار جراء الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت.

دوليا، ذكرت "الخليج" تحت عنوان "أمريكا تنسحب من معاهدة القوى النووية"، أنه فيما يسود القلق أوساط العالم من تجدد سباق التسلح، نفذت الولايات المتحدة تهديدها، أمس، معلنة انسحابها رسمياً، من معاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة مع روسيا وأمهلتها 6 أشهر لتدمير صواريخها، قبل الخروج النهائي منها، في خطوة أيدها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، متهماً موسكو بتهديد أمن القارة، بتطوير ونشر أنظمة صواريخ كروز "9 إم 729" المحظورة.

فيما ندد الكرملين بالقرار الأمريكي، واتهم واشنطن بإفشال المعاهدة عبر "اختلاق الذرائع" لنقضها من زمن طويل.

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