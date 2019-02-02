إطلاق مسمى "حكومة العمل" على الحكومة اللبنانية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، جلستها الأولى صباح اليوم السبت ، منذ أن تم الإعلان عن تأليفها، والتي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، والتي كانت جلسة مقتضبة وسريعة.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الحريري إطلاق مسمى (حكومة العمل) على الحكومة الجديدة، في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في المرحلة الراهنة، خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية المرتقبة التي ينتظر أن يقرها مجلس الوزراء. كما تقرر تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة من رئيس الوزراء سعد الحريري و 9 وزراء هم وزراء الإعلام، الاقتصاد والتجارة، الدولة لشئون النازحين، الدولة لشئون رئاسة الجمهورية، التربية والتعليم العالي، الدولة للتنمية الإدارية، المالية، الشباب والرياضة، الأشغال والنقل. وجرى توزيع مسودة مقترحة للبيان الوزاري الصادر عن الحكومة، والذي سيعرض فور الانتهاء من صياغته على مجلس النواب لنيل الثقة، حيث يُنتظر أن تعقد الجلسة الأولى للجنة صياغة البيان الوزاري صباح بعد غد الاثنين برئاسة الحريري في السراي الحكومي (مجلس الوزراء) .



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