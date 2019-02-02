الخارجية الروسية: بغدانوف يبحث مع السفير السوري سبل تسوية الأزمة

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عقد لقاء مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، على وجه الخصوص سبل التسوية السورية، بما في ذلك إعادة البناء الاقتصادي الاجتماعي للدولة".

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "خلال الحوار جرى مناقشة موضوع التسوية السورية، بما في ذلك إعادة بناء سوريا الاجتماعي — الاقتصادي، وإيجاد ظروف لعودة اللاجئين والنازحين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.

وقالت الخارجية الروسية إن الطرفين أكدا على أهمية البدء بأسرع ما يمكن بعمل اللجنة الدستورية السورية، وقالت إنه "جرى، خلال محادثاتهما، تبادل مفصل للآراء حول احتمالات دفع العملية السياسية بقيادة السوريين أنفسهم، وبمساعدة الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".