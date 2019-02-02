زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب جنوب #المكسيك

الخليج - أ ف ب

سبب زلزال قوته 6,5 درجات حدد مركزه في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك، الجمعة أضرارا مادية في غواتيمالا كما أعلنت سلطات هذا البلد.

وقال المركز المكسيكي لرصد الزلازل أن مركز الهزة يبعد 37 كلم جنوب غرب بلدة سيوداد ايدالغو بالقرب من الحدود مع غواتيمالا، على عمق حوالى 62 كيلومترا.

وألحقت الهزة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة المكسيكية، أضرار بثلاثة طرق في غواتيمالا قطعت جزئيا بسبب انهيارات أرضية أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة، حسب أجهزة الإسعاف المحلية.