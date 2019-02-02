شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة جراء اصطدام سيارة بعمود إنارة في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - القنفذة:
توفي قائد مركبة جراء فقدانه السيطرة على سيارته، واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة في مخطط الصالحي على الطريق الرابط بين محافظه القنفذة والمظيلف.
وتعود التفاصيل إلى بلاغات تلقتها دوريات الأمن والدفاع المدني والهلال الأحمر، حول وقوع حَادث مروري بسبب فشل قائد مركبة في السيطرة على مقود سيارته واصطدامها بعمود إنارة بالجزيرة الوسطية بالقنفذة؛ ما تسبب في انقلابها ووفاة السائق.
وكشفت التحقيقات المبدئية أن السرعة الزائدة هي السبب في الحادث، في حين تم نقل جُثة المتوفى إلى مستشفى القنفذة العام.
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