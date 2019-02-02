شكرا لقرائتكم خبر عن جراء الركود.. عروض مغرية من أصحاب العقارات لجذب المستأجرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قدَّم أصحاب بعض العقارات عروضاً مغرية لجذب مستأجري المحلات التجارية في ظل حالة الركود التي ضربت السوق بالتزامن مع إغلاق العديد من المحلات، لتصحيح مسار السوق والقضاء على ظاهرة التستر التجاري.

ومن بين هذه المغريات؛ خفض أسعار الإيجار والقبول بالسداد الشهري وتقديم شهور مجانية، وكذلك التنازل عن الدفعة المُقدمة للإيجار والتي كان يشترط أصحاب العقارات تسلمها كمقدم للتعاقد، وتصل أحياناً إلى 6 أشهر. حسب “الوطن”.

ورأى خبراء أن انخفاض أسعار العقارات حالياً يعد مرحلة إعادة توازن بعد النشاط الكبير للسوق خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن خروج المنشآت غير النظامية من السوق يشكل فرصة جيدة للمواطن.