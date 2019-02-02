فيديو| بوقف المساعدات الأمريكية.. ترامب ينتقم من الفلسطينيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انتقام جديد، أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشعب الفلسطيني عقابا له على صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بقطع المساعدات عنه.

ومؤخرا، أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المساعدات كافة التي تقدمها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت في بيان صحفي: أنهينا مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات، بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأمريكي) في الضفة الغربية وغزة.

وكان مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ديف هاردن، قد قال الشهر الماضي: إن الوكالة ستوقف جميع مشروعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد قرار الإدارة قطع التمويل عن الفلسطينيين.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تمرير ما يُسمى بصفقة القرن التي من شأنها حل القضية الفلسطينية بآلية تخدم مصالح الولايات المتحدة، ومارست إدارته ضغوطات كبيرة على السلطة الفلسطينية للقبول بها، لكن الصفقة تلقى معارضة شديدة في العديد من الأوساط العربية، خاصة الفلسطينية؛ إذ ترى الأطراف السياسية الصفقة بمثابة تضييع وتمييع لقضيتهم.

وبدأت الضغوط التي يمارسها ترامب مارس 2016، عندما قام بالتوقيع على قانون تايلور فورس، والذي يحظر تقديم أي أموال للسلطة الفلسطينية في حال استمرت في دعم عوائل الشهداء والأسرى، أو ما يسميهم النظام الأمريكي (منفذي العمليات).

وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 350 مليون دولار كمساعدات لوكالة الأونروا التي يبلغ إجمالي ميزانيتها 1.2 مليار دولار؛ ما يعادل ربع ميزانية الوكالة، كما تقدم تمويلًا للسلطة الفلسطينية، يقدر بـ400 مليون دولار، معظمها كانت تذهب إلى خدمات الصحة والتعليم والمجتمع المدني ومشروعات البنية التحتية الفلسطينية.

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