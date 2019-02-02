فهد يثير الرعب في مدينة هندية

تسبب فهد في حالة من الرعب في مدينة جالاندهار الهندية بعدما بقي لساعات عدة يهاجم السكان قبل أن يسيطر عليه عناصر من سلطات حماية الحياة البرية، وفقا للعين الإخبارية.

فقد جرّ هذا الحيوان المفترس 4 أشخاص وعضهم في شوارع المدينة الواقعة في ولاية بنجاب، التي يسكنها 800 ألف شخص، وأحيائها لأكثر من ست ساعات قبل القبض عليه.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، الخميس، حشوداً تجمعت لمشاهدته وهو يهاجم سكاناً في الحدائق.

وظهر الفهد وهو يحاول اجتياز جدران، وأوقع رجلاً عن سلالم فيما كان يحاول رمي شبكة للقبض عليه.

ولم يصب أحد من الضحايا بجروح خطرة، وهم بمعظمهم ممن تسللوا لمراقبة الفهد وهو يحاول الهرب من المدينة.

وأفادت بعض التقارير بأن أشخاصاً كانوا يرمون الحجارة عليه لإخافته وجعله يبتعد إلى حقول قريبة.

وقال مسؤولون في مكتب حماية الحياة البرية في ولاية بنجاب، إن الحيوان أتى إلى المدينة من ولاية هيماشال برادش المجاورة عبر الحقول والغابات.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام بأنه حوصر في منزل ثم خدّر، وحاول مسؤولو الحياة البرية القبض عليه بواسطة شباك، لكنهم استخدموا الأسلحة المخدرة.

كما أن الحشود التي أرادت رؤية الفهد صعّبت العملية أكثر، فاضطرت الشرطة إلى إغلاق بعض الطرق لإبقاء الناس بعيدين عن المكان.

ووضع الحيوان المخدّر في قفص وأرسل إلى حديقة حيوانات شهاتبير حيث سيبقى تحت المراقبة لأيام عدة قبل تحديد مصيره، وفق مسؤولين.