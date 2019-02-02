البيتزا تدفع سيدة لخلع زوجها

رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها بعد عام ونصف من زواجهما بسبب رفضه تناولها البيتزا.
وتفصيلا، أقدمت زوجة مصرية على رفع دعوى خلع على زوجها بعدما رفض أن يحضر لها البيتزا لأنها غالية الثمن.
وأشارت الزوجة في دعواها أن زوجها معه الكثير من المال ولكنه يعيش طوال الأسبوع على أكلة واحدة فقط حتى خسرت 9 كيلو من وزنها حتى أصيبت بالأنيميا وذهبت إلى المستشفى.
وتابعت أت زوجها تعهد أمام والدها بأنه لا يهملها أبدا وعندما عادت للمنزل أخبرت زوجها أنها تريد تناول البيتزا فلم يحضرها لي لأنها غالية الثمن، فذهبت لمنزل أسرتها وبعدها توجهت لمحكمة الأسرة لطلب الخلع.
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