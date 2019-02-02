شكرا لقرائتكم فرنسا تريد استصدار مجلس الأمن قراراً لمكافحة تمويل الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب - | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 22:44

أعلنت فرنسا أنها تريد قراراً من مجلس الأمن ضد تمويل الإرهاب، يستهدف خصوصاً الحوالات المالية وجمع التبرعات.



وأشار المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر إلى «تحديات كبرى تجب مواجهتها»، معلناً أنه سيقدّم «في الأسابيع المقبلة» مشروع قرار «مخصص لمكافحة تمويل الإرهاب».

ويمكن تبنّي القرار في آذار (مارس) المقبل، عندما تتولّى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إنه سيكون أول قرار للأمم المتحدة يتناول هذه المسألة. وخلال اجتماع للمجلس في نيويورك، طالب معظم المشاركين الممثلين لروسيا ودول إفريقية أو آسيوية، بتقاسم أفضل للمعلومات بين الحكومات. واعتبر مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس ريمي هيتس، المكلّف ملفات الإرهاب في بلاده، أن «هزائم (تنظيم) داعش فكّكت أرضه وضربتها وأضعفت قدرته على التموّل ذاتياً. لكن هذه الشبكات لم تختفِ والتهديد قابل للتجدّد ودائم».

وأضاف في كلمة عبر الفيديو أن «المعلومات المالية تتيح رصد الآثار والمؤشرات التي يتركها الإرهابيون عند الإعداد لأعمالهم الإجرامية»، لافتاً الى أن ذلك يساهم في «كشف أفراد والإعداد اللوجستي للانتقال إلى الفعل الإرهابي». وتابع: «قد يتعلّق الأمر بتقديم طلب للحصول على قرض استهلاكي أو شراء بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة للجهاد. الاستخبارات المالية يمكن أن تسمح بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق».

وذكر هيتس أن «القضاء الفرنسي تعرّف قبل 4 سنوات على 400 شخص يجمعون تبرعات في دول مجاورة للمنطقة السورية - العراقية». وأوضح أن «هؤلاء الوسطاء الماليين الذين يعملون لداعش أو (تنظيم) القاعدة، يتسلّمون حوالات مالية مثل تلك التي تُرسل عبر ويسترن يونيون، قيمتها تتراوح بين عشرات وآلاف اليورو»، مشيراً إلى أن «هذه الحوالات تُرسل من نحو مئة بلد في العالم لتُنقل بعد ذلك إلى المسلحين». وزاد أنه في فرنسا وحدها «رصدنا مئات المرسِلين الذي بعثوا واحداً أو اكثر من هذه الحوالات إلى جامعي أموال، تتجاوز قيمتها المليون دولار». وأضاف أن الاستخبارات المالية تساهم في «التعرّف على جهاديين لم يُرصد وجودهم من قبل في المنطقة السورية - العراقية».

وتابع: «عبر توقيف مرسلي الحوالات والتحقيق معهم، حصل المحققون على اعتراف بوجود حوالى 10 فرنسيين من رجال ونساء، في منطقة القتال، لم يُرصدوا من قبل». وأكد أن «هذه التحقيقات كشفت أنه بمتابعة مسار المال، نتابع مسار الإرهابيين»، مشدداً على أن «مكافحة الإرهاب تمرّ بالضرورة عبر مكافحة عصب كل الحروب، أي المال».

وأشار هيتس الى أن «هذا النوع من التمويل استُخدم أيضاً لدى عودة جهاديين إلى دولهم الأصلية»، مضيفاً: «كشف هذه الحوالات يتيح للمحققين رصد الإرهابيين الذين يمكن أن يحاولوا مغادرة المنطقة السورية - العراقية للعودة إلى أراضينا، وأحياناً لتنفيذ اعتداء فيها».

وكان مجلس الأمن تبنّى قرارات تستهدف منع «داعش» وأفراد مرتبطين بمسلحي «القاعدة» من الحصول على تمويل.