شكرا لقرائتكم «طالبان» ترى «جدّية» أميركية وتُعدّ «نظاماً إسلامياً» لأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 23:01

اعتبرت حركة «طالبان» أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب جدّي في شأن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، وحدّدت شكل «نظام إسلامي» يضمّ «جميع الأفغان»، تعتزم إقامته بموجب أي اتفاق سلام.



جاء ذلك بعد تأكيد واشنطن أن المحادثات مع الحركة تمضي «في المسار الصحيح»، إثر اجتماعات استمرت 6 أيام متواصلة في الدوحة الأسبوع الماضي. وتحدث الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد عن «مسوّدة إطار» لاتفاق، لكنه حذر من عراقيل جوهرية، بما فيها أي انسحاب أميركي.

وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد: «تم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل مبدئي، نأمل في حال تطبيقه واتخذ الجانب الأميركي خطوات صادقة والتزم به بصدق، بأن يؤدي إلى إنهاء الأميركيين احتلالهم أفغانستان. يبدو أن ترامب جدي».

وأوضح أن الهدف الأول للحركة هو انسحاب القوات الأجنبية، مضيفاً: «ثانياً، نريد تأسيس نظام إسلامي (من خلال) التفاوض مع الأطراف السياسيين المختلفين، ولو كانوا حتى الآن تحت مظلة المحتلين».

وشدد على أنه «لن تكون هناك حاجة الى الحرب والنزاعات»، في حال لم تقف الحكومة المنتخبة في كابول في طريق الحركة التي أكد أنها لا تسعى الى الاستئثار بالسلطة، قائلاً: «إن شاء الله، سيكون في إمكان جميع الأفغان المشاركة في الحكم، بما في ذلك الأطراف السياسيين المختلفين».

وأوضح أن هذا النظام سيستند إلى مبدأ الشورى الذي سيتخذ على أساسه الخبراء الإسلاميون القرارات، بمشاركة من «ممثلي الشعب والعلماء». وأضاف أن لدى الحركة «أمل بنسبة 100 في المئة» بإمكان تأسيس نظام مشابه. وتابع أن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة ستُعقد في الدوحة في 25 شباط (فبراير) المقبل.