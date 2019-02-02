شكرا لقرائتكم تقديم العلاج لأكثر من 4 آلاف لاجئ سوري في مخيم الزعتري خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 2 فبراير 2019 / 10:37

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ4,434 مريضاً من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من كانون الثاني (يناير) الجاري.



وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة بعدد المراجعين لتبلغ 1,419 مراجعاً، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,295 مراجعاً، كما استقبلت العيادة النسوية 497 مراجعة، فيما تلقى 276 لاجئاً سورياً العلاج في عيادة الأنف والأذن و306 حالات لعيادة الباطنية.

وتعاملت عيادة الجراحة مع 257 حالة قدم لها العلاج المناسب، فيما تعاملت عيادة الأسنان مع 205 حالات وعيادة اللقاحات مع 108 حالات، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فاستقبلت 71 حالة. يذكر أن عيادات المركز داخل مخيم الزعتري تعمل على توفير البيئة الآمنة صحياً للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة، ما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني.