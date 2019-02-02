شكرا لقرائتكم وزير العدل التونسي يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 2 فبراير 2019 / 00:25

التقى وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، أمس، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان. وتركز اللقاء على بحث الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس الدورة المشتركة لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب.







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