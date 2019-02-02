شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسحب ممطرة مع رياح على الرياض ومكة و5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمةً جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (عسير، نجران، جازان، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.