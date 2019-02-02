الفلبين تعاقب "الرجل العنكبوت" بغرامة 18 دولارا

قضت محكمة فلبينية، الجمعة، بتغريم "الرجل العنكبوت الفرنسي" ألان روبير مبلغ 1000 بيزو (18 دولارا) بتهمة إثارة الإزعاج والقيام بعمل غير لائق بعد أن تسلق مبنى مكونا من 47 طابقا في مانيلا، وفقا للعين الإخبارية.

واعتقل "روبير" ، الثلاثاء، عندما تسلق برج (جيه.تي) في الحي المالي بالعاصمة الفلبينية متسببا في إغلاق الشوارع، حيث تجمع متفرجون لمشاهدته.

وقال "روبير": "إنه معتاد على الاعتقال ببسبب التسلق في دول مختلفة، لكن ذلك لن يمنعه من تسلق المزيد من ناطحات السحاب في المستقبل".

وأطلق هذا اللقب على المتسلق الفرنسي بعد أن تسلق برج سيرزس المعروف الآن باسم برج ويليس في شيكاجو بالولايات المتحدة وذلك عام 1999.

وبدأ الرجل العنكبوت التسلق كهواية حين كان في الحادية عشرة من العمر.

وأخذته هوايته إلى أكثر من 150 من الأبراج والمباني المرتفعة في مختلف أنحاء العالم، منها برج إيفل ودار أوبرا سيدني، وبرج خليفة في دبي، وهو أعلى مبنى على مستوى العالم.