لون اللثة يكشف صحة الأسنان

هل أنت متأكد من أن أسنانك صحية؟ يمكنك التأكد من قوة وصحة الأسنان دون الذهاب لطبيب، بطريقة سهلة وسريعة ودون الحاجة للذهاب إلى طبيب متخصص، بحسب ما كشفه أطباء أسنان من جامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن الأطباء قولهم إن كل ما عليكم فعله هو إلقاء نظرة سريعة داخل الفم، فالعديد من الأشخاص لا يلتزمون بتنظيف أسنانهم بالفرشاة بانتظام ويحاولون إخفاء ذلك عن طريق استخدامها كثيرا قبل موعد لقائهم بالطبيب، ومع ذلك فإن هذا لا يفعل الكثير لإزالة الضرر الذي حدث بالفعل.

والطريقة التي يستطيع بها أطباء الأسنان معرفة ما إذا كنت تعتني بأسنانك ليس من خلال النظر إلى الأسنان على الإطلاق، بل من خلال النظر إلى اللثة، فإذا كنت تنظف بشكل صحيح لتمنع تشكيل البلاك، سيكون لون اللثة فاتحا في منطقة التقائها مع الأسنان، وهي علامة جيدة على صحة فم وأسنان ولثة خالية من الالتهاب.

ولكن إذا لم تنظف الأسنان بشكل منتظم فسيتشكل "الجير" أو "البلاك" مما يتسبب في التهاب اللثة فيندفع الدم إلى مكان التقاء اللثة بالأسنان ويسبب لونا أحمر للثة، وأوضح الأطباء أنه لذلك لا يكفي تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط في غضون ساعات قليلة قبل التوجه للطبيب.