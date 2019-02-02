دراسة: الضحك حتى البكاء يساعد في إنقاص الوزن

كشفت دراسة بريطانية طريفة أن القهقهة أو الضحك حتى البكاء، تعتبر واحدة من أفضل طرق إنقاص الوزن.

ونقلت صحيفة "صن" عن المجموعة البحثية لقناة "ديف" التلفزيونية البريطانية أن الضحك حتى البكاء يمكن أن يحرق 120 سعرة حرارية في الساعة ويساعد في تشغيل عضلاتك، حتى إذا كنت تجلس أمام التلفزيون، وفقا للعين الإخبارية.

ويعتقد الباحثون أن الضحك قد يؤدي إلى تهدئة عضلاتك المائلة بشكل أكثر فعالية من بعض أنواع التمارين الرياضية.

وذكر الباحثون أن دراستهم تثير الاحتمال بأن مشاهدة عروض الكوميديا ​​يمكن أن تساعدك في الوصول إلى الرشاقة من خلال استهداف العضلات المائلة الداخلية بشكل أكثر فعالية من بعض أنواع الرياضة.

ونصحت الدراسة مَن لا يرغبون في الذهاب للصالات الرياضية بمتابعة البرامج الفكاهية بشكل أكبر، مؤكدة أنه كلما ضحكت أكثر، ستفقد وزناً أكبر.