الجيش السوري يقضي على مجموعة من "داعش" جنوب شرقي السخنة بريف تدمر

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، "وحدة من الجيش تقضي في عملية نوعية على مجموعة إرهابية من تنظيم داعش في منطقة وادي السهيل جنوب شرق السخنة بريف تدمر".
© Sputnik . Bassem Haddad
وأضاف المراسل "سانا" أن وحدة من الجيش أحبطت محاولة تسلل مجموعات إرهابية من محور بلدة الحويز وباب الطاقة باتجاه نقاط الجيش في سهل الغاب بريف حماة الشمالي وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.
وفي ريف حمص الشرقي، قضت وحدة من الجيش في عملية نوعية على مجموعة إرهابية من تنظيم "داعش" في منطقة وادي السهيل جنوب شرق السخنة بريف تدمر.
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