- 1/2
- 2/2
© REUTERS / AZIZ TAHER
وأشارت الصحيفة إن أبرز ما جاء به المبعوث الأمريكي خلال تنقلاته بين المسؤولين اللبنانيين هو التهديد والوعيد من هذه الرسائل الأمريكية هو أن الدولة اللبنانية والمصارف يجب أن تواجه "حزب الله" داخليا عبر العقوبات المالية والاقتصادية عليه وبطرقها الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك أوصل بيلينغسليا إشارات أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحمل لبنان كامل المسؤولية في حال قيام الحزب بأي مغامرة أو حرب مع إسرائيل.
أما داخليا، أشار بيلينغسليا إلى أنه يريد إفشال الحزب في إدارة وزارة الصحة اللبنانية بعد تسلمها وذلك من خلال عقوبات دولية على كل ما يرتبط بالطب والأدوية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: الولايات المتحدة غاضبة من الحكومة اللبنانية الجديدة وتهددها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.