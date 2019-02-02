الكويت تطلب جلسة خاصة لمجلس الأمن

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، السفير ندونغ مبا، المندوب الدائم لغينيا الإستوائية لدى المنظمة الدولية، والذي تولت بلاده الرئاسة الشهرية لأعمال مجلس، الأمن اعتبارا من أمس الجمعة. وذلك بحسب وكالة أنباء "سوا".
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وأضاف رئيس المجلس: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن الطلب الكويتي. وربما يوافق عليه أعضاء المجلس لطرحه على الطاولة، تحت عنوان: قضايا أخرى".
وتألفت القوة الدولية المؤقتة التي عملت في الخليل من 64 عنصرا، وبدأت عملها في أعقاب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي، باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير/ شباط 1994، داخل المسجد الإبراهيمي؛ ما أدى إلى مقتل 29 فلسطينيا، وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.
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