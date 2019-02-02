الجيش المصري يعلن مقتل 8 مسلحين بمنطقة متاخمة لحدود ليبيا

القاهرة/ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، السبت، مقتل 8 مسلحين في منطقة صحراوية غربي البلاد، متاخمة للحدود مع ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "عملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى (جهاز استخباراتي شرطي) تفيد بتواجد خلية في منطقة الظهير الصحراوي (غرب) تخطط لتنفيذ أعمال عدائية".

وأضاف أنه "بعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة".

وأشار الرفاعي أن "العملية أسفرت عن القضاء على 8 إرهابيين وتدمير 3 سيارات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة"، وفق البيان.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مصدر مستقل أو شهود عيان بشأن الواقعة، غير أن الجيش المصري، أعلن خلال العامين الماضيين، تصديه لأكثر من محاولة لاختراق حدودها المتاخمة لليبيا، وتدمير العربات المحملة أغلبها بالسلاح، عبر أكثر من قصف جوي، وفق بيانات سابقة.

