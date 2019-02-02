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صحيفة الخليج الالكترونية
أصيب 52 شخصا في حادث تصادم حافلة ركاب بجمال سائبة على طريق محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك باتجاه طريق المدينة المنورة.
وبحسب المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في تبوك نبيل العنزي، فقد تم على الفور توجيه سبع فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من الصحة للموقع.
وأضاف العنزي أنه عند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع، وبعد إتمام عملية الفرز الطبي اتضح وجود (52) إصابة مختلفة وحالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة وفاة و52 مصاباً إثر اصطدام حافلة بجمال سائبة في #تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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